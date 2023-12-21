Форвард "Вінніпега" з трьома очками став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Канадський форвард допоміг "Джетс" переграти "Детройт" на власному льоду (5:2). Він закинув шайбу та двічі результативно асистував одноклубникам.

"Вінніпег" повів у першому періоді завдяки шайбі Піонка, але "Ред Вінгз" зрівняли рахунок на старті другого зусиллями Мяятті. Тож до справи взявся Віларді. Спершу він із-за воріт віддав на Елерса, а після гола Юнссона Ф'яльбю відзначився і сам із "п'ятака".

У третій 20-хвилинці Кейн повернув "Детройту" надію на завершальні 10+ хвилин. Утім, "Джетс" п'ятою шайбою зняли всі запитання щодо переможця поєдинку. Це Віларді перед воротами розіграв голкіпера з Шайфлі.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Вашингтона" Ділан Строум і вінгер "Вінніпега" Ніколай Елерс. Перший оформив переможну шайбу в протистоянні з "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ). Натомість другий відзначився голом і асистом проти "Детройта" (5:2).

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