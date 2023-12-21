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Форвард "Виннипега" с тремя очками стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Габриэль Виларди (справа) набрал три пункта против "Детройта" (twitter.com/NHL)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Виннипег Джетс" Габриэля Виларди первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадский форвард помог "Джетс" переиграть "Детройт" на собственном льду (5:2). Он забросил шайбу и дважды результативно ассистировал одноклубникам.

"Виннипег" повел в первом периоде благодаря шайбе Пионка, но "Ред Уингз" сравняли счет на старте второго усилиями Мяятти. Поэтому за дело взялся Виларди. Сначала он из-за ворот отдал на Элерса, а после гола Юнссона Фьяльбю отличился и сам из "пятака".

В третьей 20-минутке Кейн вернул "Детройту" надежду на заключительные 10+ минут. Впрочем, "Джетс" пятой шайбой сняли все вопросы победителя поединка. Это Виларди перед воротами разыграл голкипера с Шайфли.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Вашингтона" Дилан Строум и вингер "Виннипега" Николай Элерс. Первый оформил победную шайбу в противостоянии с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ). Второй отличился голом и ассистом против "Детройта" (5:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Айлендерс" – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
  • "Виннипег" – "Детройт" – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
  • "Лос-Анджелес" – "Сиэтл" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

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