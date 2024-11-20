Форвард "Вінніпега" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Досвідчений форвард найбільше доклався до перемоги над "Флоридою" (6:3). Він тричі розписався у воротах чинного володаря Кубка Стенлі.

У першому періоді "Джетс" відзначилися двічі. Спершу Коннор підхопив шайбу та переграв голкіпера з близької відстані. А потім Шайфлі влучно кинув під дальню стійку з лівого кола. Він же потроїв перевагу в другій 20-хвилинці, реалізувавши більшість "Вінніпега".

"Пантерз" повернулися в гру з голами Гріра та Райнхарта. Та в середині фінального періоду перед воротами завершив комбінацію за участі Елерса та Коннора. Лідер "Флориди" Ткачук скоротив відставання до мінімуму в більшості, менеджер випустив шостого польового, але гості пропустили ще двічі в порожні ворота (дубль Беррона).

До трійки зірок вечора також потрапили лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід і форвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший оформив дубль та віддав результативну передачу в перемозі над "Оттавою" (5:2). Натомість другий закинув дві шайби в протистоянні з "Піттсбургом" (3:2 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: