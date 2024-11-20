Форвард "Виннипега" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Виннипег Джетс" Марка Шайфли первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Опытный форвард больше всего приложился к победе над "Флоридой" (6:3). Он трижды расписался в воротах действующего обладателя Кубка Стэнли.
В первом периоде "Джетс" отличились дважды. Сначала Коннор подхватил шайбу и переиграл голкипера с близкого расстояния. А потом Шайфли метко бросил под дальнюю штангу из левого круга. Он же утроил преимущество во второй 20-минутке, реализовав большинство "Виннипега".
"Пантерз" вернулись в игру с голами Грира и Райнхарта. Но в середине финального периода перед воротами завершил комбинацию с участием Элерса и Коннора. Лидер "Флориды" Ткачук сократил отставание до минимума в большинстве, менеджер выпустил шестого полевого, но гости пропустили еще дважды в пустые ворота (дубль Баррона).
В тройку звезд вечера также попали лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и форвард "Тампы-Бэй" Брэйден Пойнт. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в победе над "Оттавой" (5:2). Второй же забросил две шайбы в противостоянии с "Питтсбургом" (3:2 ОТ).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне вингер "Вашингтона" Овечкин стал героем дня с дублем против "Юты".
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