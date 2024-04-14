Оборонець "Нешвілла" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

33-річний швейцарець відіграв провідну роль в перестрілці з "Коламбусом" (6:4). На домашній арені він закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі.

У дебюті рахунок зусиллями Малатести відкрили "Блю Джекетс". "Предаторз" до кінця першого періоду відповіли дублем Новака, а поміж його шайб Йосі реалізував більшість "Нешвілла". Окрім того, оборонець асистував одноклубнику в першому епізоді.

У другій 20-хвилинці ситуація повторилася. Господарі закинули три шайби, а "Коламбус" – лише одну (Тексьє). У складі "Предаторз" відзначилися Гласс, Форсберг (асист Йосі) та головний герой вечора. Останній влаштував сольний прохід, обійшов воротаря і відправив шайбу в порожні ворота. Дубль Фікса-Воланскі в останньому періоді лише підсолодив гіркоту поразки.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Вінніпега" Шон Монахен і вінгер "Міннесоти" Кіріл Капрізов. Перший двома шайбами та асистом доклався до розгрому "Колорадо" (7:0). Натомість другий з дублем і результативною передачею допоміг здолати "Сан-Хосе" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ: