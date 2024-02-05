Форвард "Вашингтона" оформив розкішний данк однією рукою: момент дня в НБА

Зірка "Візардс" підкорив моментом у протистоянні з "Фініксом". Він отримав передачу перед "дугою", сміливо пішов атакувати кошик і в боротьбі з Юбенксом ефектно поклав згори.

Зусиль Авдії не вистачило для позитивного результату. "Вашингтон" зазнав розгромної поразки від "Санз" (112:140). "Фінікс" закріпився в топ-6 Західної конференції, а "Візардс" залишилися серед невдах Сходу.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Санз" Бредлі Біл. Він набрав 43 очки, зробив 2 підбирання і віддав 6 передач. Натомість Авдії найбільше додав у скарбничку "Вашингтона" – 24 пункти.

Хто такий Дені Авдія

Уродженець Тель-Авіва, баскетболом почав займатися в місцевій "Бней-Герцлії". У 12 років опинився в структурі "Маккабі" та дебютував на професіональному рівні в сезоні 2017/18.

За "жовтих дияволів" відіграв 3 сезони та тричі став чемпіоном Ізраїлю, був визнаний MVP чемпіонату-2020. Обраний "Вашингтоном" на драфті НБА-2020 під 9-м номером. У грудні того ж року підписав контракт новачка з "Візардс". Проводить четвертий сезон у складі столичної команди.

У складі збірної Ізраїлю U-20 двічі поспіль виграв Євробаскет (2018, 2019). Вивчив англійську мову за допомогою відеоігор і мультсеріалів Nickelodeon.