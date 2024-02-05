Форвард "Вашингтона" оформил роскошный данк одной рукой: момент дня в НБА

Звезда "Уизардс" покорил моментом в противостоянии с "Финиксом". Он получил передачу перед "дугой", смело пошел атаковать корзину и в борьбе с Юбенксом эффектно уложил сверху.

Усилий Авдии не хватило для положительного результата. "Вашингтон" потерпел разгромное поражение от "Санз" (112:140). "Финикс" закрепился в топ-6 Западной конференции, а "Уизардс" остались среди неудачников Востока.

Самым результативным на паркете стал защитник "Санз" Брэдли Бил. Он набрал 43 очка, сделал 2 подбора и отдал 6 передач. В свою очередь Авдия больше всего добавил в копилку "Вашингтона" – 24 пункта.

Кто такой Дени Авдия

Уроженец Тель-Авива, баскетболом стал заниматься в местной "Бней-Герцлии". В 12 лет оказался в структуре Маккаби и дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2017/18.

За "желтых дьяволов" отыграл 3 сезона и трижды стал чемпионом Израиля, был признан MVP чемпионата-2020. Выбран "Вашингтоном" на драфте НБА-2020 под 9-м номером. В декабре того же года подписал контракт новичка с "Визардсом". Проводит четвёртый сезон в составе столичной команды.

В составе сборной Израиля U-20 дважды подряд выиграл Евробаскет (2018, 2019). Выучил английский язык с помощью видеоигр и мультсериалов Nickelodeon.