Форвард "Ванкувера" з дублем шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

29-річний швед посприяв виїзній перемозі над "Кароліною" (3:2). Він оформив дві шайби в більшості в дебютному поєдинку за "Ванкувер".

У першому періоді команди обмінялися голами – вінгер "Гаррікейнз" Мартінук відзначився в меншості, а Ліндгольм у затяжній атаці "Кенакс" перед воротами підправив кидок Х'юза. А під завісу другої 20-хвилинки швед забив вдруге. Цього разу він знову підставив ключку під постріл того ж партнера по команді.

Проте, "Кароліна" встигла відігратися в цьому ж періоді зусиллями Ахо. Перемогу ж для "Ванкувера" в третій 20-хвилинці вирвав Міллер. Центрфорвард гостей скористався помилкою оборони та проштовхнув шайбу за лінію з близької відстані.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Піттсбурга" Трістан Джаррі та голкіпер "Вегаса" Адін Хілл. Перший оформив шатаут проти "Вінніпега", парирувавши 23 кидки. Натомість другий оформив 30 сейвів у протистоянні з "Едмонтоном" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ: