"Рейнджерс" дотиснули "Колорадо", "Айлендерс" тріумфували в Канаді: всі шайби вечора НХЛ

Регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги відновився двома матчами в ніч проти вівторка. Перемоги відсвяткували команди з Нью-Йорка – "Рейнджерс" і "Айлендерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Синьосорочечники" на домашній арені зустрілися з "Колорадо". Гості повели в рахунку під завісу стартового періоду, коли Маккіннон "прошив" голкіпера потужним кидком із правої зони. "Рейнджерс" відповіли в третій 20-хвилинці – Панарін дальнім пострілом перевів поєдинок в овертайм.

Фортуна в додатковій п'ятихвилинці виявилася прихильнішою до господарів льоду. Голкіпер Квік вчасно вийшов із воріт і перевів шайбу на чужу половину, а там Зібанеджад віддав на Лафреньєра. Той вичекав нагоду й кинув із-під оборонця під дальню стійку.

Натомість "острів'яни" відзначилися першими в Торонто. У середині першого періоду Барзал вдало зіграв на добиванні після того, як Райллі влучив у стійку. "Мейлп Ліфс" зрівняли рахунок у дебюті другої 20-хвилинки – Марнер кинув під поперечину з близької відстані.

Утім, "Айлендерс" вдруге опинилися попереду ще в тому ж періоді. Це Маклін холоднокровно реалізував вихід 1 в 0 після передачі Клаттербака. Утім, на вболівальників ще чекав фінальний трилер.

За чотири з хвостиком хвилини до сирени "Торонто" повернувся до гри. Таварес у більшості підставив ключку під діагональний кидок Райллі. Проте, за якихось дві хвилини Енгваль в масованій атаці гостей проштовхнув шайбу за лінію воріт і приніс перемогу "Айлендерс".

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