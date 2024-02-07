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Форвард "Ванкувера" с дублем шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Рали, Среда 07 февраля 2024 11:29
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Форвард "Ванкувера" с дублем шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Элиас Линдхольм дебютировал в новой команде двумя голами (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Ванкувер Кэнакс" Элиаса Линдхольма лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

29-летний швед оказал содействие выездной победе над "Каролиной" (3:2). Он оформил две шайбы в большинстве в дебютном поединке за "Ванкувер".

В первом периоде команды обменялись голами – вингер "Харрикейнз" Мартинук отличился в меньшинстве, а Линдхольм в затяжной атаке "Кэнакс" перед воротами подправил бросок Хьюза. А под занавес второй 20-минутки швед забил во второй раз. В этот раз он снова подставил клюшку под выстрел того же партнера по команде.

Тем не менее, "Каролина" успела отыграться в этом же периоде усилиями Ахо. Победу же для "Ванкувера" в третьей 20-минутке вырвал Миллер. Центрфорвард гостей воспользовался ошибкой обороны и протолкнул шайбу за линию с близкого расстояния.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри и голкипер "Вегаса" Адин Хилл. Первый оформил шатаут против "Виннипега", парировав 23 броска. Второй же оформил 30 сэйвов в противостоянии с "Эдмонтоном" (3:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Ванкувера&quot; с дублем шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне "Рейнджерс" и "Айлендерс" оформили важные победы в регулярке НХЛ.

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