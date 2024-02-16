ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард "Торонто" с пятым хет-триком в сезоне стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Торонто, Пятница 16 февраля 2024 10:58
UA EN RU
Форвард "Торонто" с пятым хет-триком в сезоне стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Остон Мэттьюз трижды наказал "Флайерс" (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний американец стал сотворцом непростой победы над "Филадельфией" (4:3 ОТ). Он забросил три шайбы канадской команды в основное время. Этот хет-трик для него – пятый в сезоне 2023/24.

"Флайерс" открыли счет в середине первого периода, когда Сенгайм отличился в меньшинстве. Но во второй 20-минутке за дело взялся Мэттьюз. Для начала он из левой зоны вбрасывания выстрелил в дальний угол после передачи Марнера.

Дальше форвард отличился в большинстве с противоположной стороны, отправив шайбу под ближнюю штангу. А затем выстрелом из центральной зоны закрепил преимущество "Мейпл Лифс". Впрочем, "Филадельфия" в третьем периоде отыгралась (Хэтэуэй, Конекни). Но в овертайме Нюландер хладнокровно реализовал контратаку хозяев.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер и вратарь "Флориды" Энтони Столарз. Первый хет-триком приложился к победе над "Монреалем" (7:4). Голкипер же парировал 45 ударов и завершил шаутатом поединок против "Баффало" (4:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Торонто&quot; с пятым хет-триком в сезоне стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Флориды" Ткачук возглавил тройку звезд с тремя очками против "Питтсбурга".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Зеленский прибыл в Германию
Зеленский прибыл в Германию
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США