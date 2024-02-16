Форвард "Торонто" с пятым хет-триком в сезоне стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний американец стал сотворцом непростой победы над "Филадельфией" (4:3 ОТ). Он забросил три шайбы канадской команды в основное время. Этот хет-трик для него – пятый в сезоне 2023/24.

"Флайерс" открыли счет в середине первого периода, когда Сенгайм отличился в меньшинстве. Но во второй 20-минутке за дело взялся Мэттьюз. Для начала он из левой зоны вбрасывания выстрелил в дальний угол после передачи Марнера.

Дальше форвард отличился в большинстве с противоположной стороны, отправив шайбу под ближнюю штангу. А затем выстрелом из центральной зоны закрепил преимущество "Мейпл Лифс". Впрочем, "Филадельфия" в третьем периоде отыгралась (Хэтэуэй, Конекни). Но в овертайме Нюландер хладнокровно реализовал контратаку хозяев.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер и вратарь "Флориды" Энтони Столарз. Первый хет-триком приложился к победе над "Монреалем" (7:4). Голкипер же парировал 45 ударов и завершил шаутатом поединок против "Баффало" (4:0).

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