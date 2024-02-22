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Форвард "Торонто" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Остон Меттьюз в обіймах партнерів по команді (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Остона Меттьюза найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

26-річний американець доклався до виїзної перемоги над "Арізоною" (6:3). Він закинув дві шайби "Мейпл Ліфс".

Макманн відкрив рахунок на користь "Торонто" в дебюті зустрічі. Згодом у протокол власне прізвище додав і Меттьюз, який у більшості влучив у ближній кут із правої зони вкидання. Закріпив перевагу гостей ще однією шайбою за чисельної переваги Нюландер.

"Койотіс" прийшли до тями в другій 20-хвилинці. Голи Маччеллі та Хейтона повернули "Арізону" до гри, але Меттьюз на "п'ятаку" прошовхнув шайбу за лінію. На ще одну спробу господарів відігратися (Гантер) "Мейпл Ліфс" відповіли голами Тавареса та Нюландера.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Бостон" Чарлі Макавой та його колега за амплуа з "Коламбуса" Зак Веренскі. Перший оформив переможну шайбу та асист у протистоянні з "Едмонтоном" (6:5 ОТ). Натомість другий з дублем закінчив матч проти "Анахайма" (7:4).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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