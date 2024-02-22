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Форвард "Торонто" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Остон Мэттьюз в объятиях партнеров по команде (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали центрального нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

26-летний американец приложился к выездной победе над "Аризоной" (6:3). Он забросил две шайбы "Мейпл Лифс".

Макманн открыл счет в пользу "Торонто" в дебюте встречи. Впоследствии в протокол свою фамилию добавил и Мэттьюз, который в большинстве попал в ближний угол из правой зоны вбрасывания. Закрепил преимущество гостей еще одной шайбой при численном преимуществе Нюландер.

"Койотис" пришли в себя во второй 20-минутке. Голы Маччелли и Хейтона вернули "Аризону" в игру, но Мэттьюз на "пятаке" прошел шайбу за линию. На еще одну попытку хозяев отыграться (Гантер) "Мейпл Лифс" ответили голами Тавареса и Нюландера.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Бостон" Чарли Макэвой и его коллега за амплуа из "Коламбуса" Зак Веренски. Первый оформил победную шайбу и ассист в противостоянии с "Эдмонтоном" (6:5 ОТ). Вместо этого второй с дублем закончил матч против "Анахайма" (7:4).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне россиянин Овечкин возглавил хит-парад звезд с дублем против "Нью-Джерси".

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