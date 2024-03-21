Форвард "Торонто" з дублем і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Лідер "Мейпл Ліфс" доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (7:3). Він закинув дві шайби та віддав три результативні передачі.

Якраз Меттьюз відкрив рахунок на першій же хвилині протистояння, коли на "п'ятаку" замкнув передачу Домі. У другому періоді подвоїв перевагу "Мейпл Ліфс" Нюландер. У середині 20-хвилинки "Кепіталз" відповіли шайбою Овєчкіна.

До справи повернувся Меттьюз. Спершу він влучно кинув від синьої лінії. А після гола Макмайкла форвард допоміг відзначитися Маккейбу. На початку фінального періоду Овєчкін востаннє потішив фанатів "Вашингтона". А далі Макманн, Бертуцці й Таварес встановили підсумковий результат, а Меттьюз асистував двом останнім.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Торонто" Макс Домі та воротар "Лос-Анджелеса" Давід Ріттіх. Перший віддав 4 результативні передачі в протистоянні з "Вашингтоном" (7:3). Натомість голкіпер парирував 30 кидків і завершив шатаутом матч проти "Міннесоти" (6:0).

Усі результати вечора в НХЛ: