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Форвард "Тампи" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Брейден Пойнт закинув дві шайби "Детройту" (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Тампи-Бей Лайтнінг" Брейдена Пойнта першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний канадець доклався до розгрому "Детройта" (5:0) на домашньому льоду. Він оформив дубль і допоміг відзначитися Брендону Хейгелу в третьому періоді.

Сам Пойнт теж проявив себе у фінальній 20-хвилинці. Спершу форвард класно розібрався на "п'ятаку" на добиванні, коли Сєргачов і Кучеров розіграли комбінацію у більшості. Згодом же він закинув шайбу в порожні ворота "Ред Вінгз", коли гості випустили шостого польового.

Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. "Тампа-Бей" ще раніше гарантувала собі вихід у плей-офф від Атлантичного дивізіону. Натомість "Детройт" там завершив регулярний сезон на передостанній сходинці.

Доповнили топ-3 зірок оборонець "Кароліни" Брент Бернс і дебютант "Нью-Джерсі" Люк Х'юз. Перший закинув дві шайби в протистоянні з "Флоридою" (6:4). Натомість юний оборонець оформив перші гол і асист у дорослій кар'єрі проти "Вашингтона" (5:4 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні форвард "Айлендерс" Нельсон очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Монреаля".

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