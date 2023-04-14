Форвард "Тампи" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

27-річний канадець доклався до розгрому "Детройта" (5:0) на домашньому льоду. Він оформив дубль і допоміг відзначитися Брендону Хейгелу в третьому періоді.

Сам Пойнт теж проявив себе у фінальній 20-хвилинці. Спершу форвард класно розібрався на "п'ятаку" на добиванні, коли Сєргачов і Кучеров розіграли комбінацію у більшості. Згодом же він закинув шайбу в порожні ворота "Ред Вінгз", коли гості випустили шостого польового.

Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. "Тампа-Бей" ще раніше гарантувала собі вихід у плей-офф від Атлантичного дивізіону. Натомість "Детройт" там завершив регулярний сезон на передостанній сходинці.

Доповнили топ-3 зірок оборонець "Кароліни" Брент Бернс і дебютант "Нью-Джерсі" Люк Х'юз. Перший закинув дві шайби в протистоянні з "Флоридою" (6:4). Натомість юний оборонець оформив перші гол і асист у дорослій кар'єрі проти "Вашингтона" (5:4 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: