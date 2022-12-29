Форвард "Тампи" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

26-річний канадець доклався до розгрому співвітчизників – "Монреаль Канадієнс" (4:1). Форвард у першому періоді подвоїв перевагу "блискавок" у більшості, коли з центральної зони виконав точний кидок із передачі Кучерова.

Під завісу другого періоду Пойнт закинув третю шайбу господарів. Він відібрав "диск" у центрі майданчика, прорвався крізь редути "Монреаля" і переграв голкіпера в ближньому бою. У фінальному періоді добив "Канадієнс" Хейгел. Гості спромоглися лише на шайбу престижу від Гуле.

Завдяки цій перемозі "Тампа" закріпилася на 3-й позиції в Атлантичному дивізіоні. Флоридці, які останніми проходять у плей-офф сезону, набрали 43 очки та відірвалися на шість пунктів від "Детройта".

Доповнили топ-3 зірок вечора центрфорвард "Анахайма" Адам Хенрік і воротар "Детройта" Магнус Хелльберг. Перший оформив дві шайби проти "Вегаса" (3:2, буліти), а другий здійснив 19 сейвів у переможному двобої з "Піттсбургом" (5:4 ОТ).