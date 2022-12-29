Форвард "Тампы" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги отправил центрального нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Брэйдена Пойнта на вершину топ-тройки звезд игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
26-летний канадец приложился к разгрому соотечественников – "Монреаль Канадиенс" (4:1). Форвард в первом периоде удвоил преимущество "молний" в большинстве, когда из центральной зоны выполнил точный бросок по передаче Кучерова.
Под занавес второго периода Пойнт забросил третью шайбу хозяев. Он отобрал "диск" в центре площадки, прорвался сквозь редуты "Монреаля" и обыграл голкипера в ближнем бою. В финальном периоде добил "Канадиенс" Хейгел. Гости смогли лишь шайбу престижа от Гуле.
Благодаря этой победе "Тампа" закрепилась на 3-й позиции в Атлантическом дивизионе. Флоридцы, последними проходящие в плей-офф сезона, набрали 43 очка и оторвались на шесть пунктов от "Детройта".
Дополнили топ-3 звезд вечера центрфорвард "Анахайма" Адам Хенрик и вратарь "Детройта" Магнус Хелльберг. Первый оформил две шайбы против "Вегаса" (3:2, буллиты), а второй совершил 19 сэйвов в победном поединке с "Питтсбургом" (5:4 ОТ).
К слову, накануне капитан "Ванкувера" Хорват возглавил хит-парад звезд с дублем и двумя передачами.
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