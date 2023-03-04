Форвард "Сіетла" з історичною шайбою очолив топ-3 зірок НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

26-річний канадець оформив гол і віддав результативну передачу проти "Коламбуса" на виїзді. Він став першим в історії "Кракен" хокеїстам, який оформив 30 шайб у першості.

У середині другого періоду Макканн зрівняв рахунок потужним кидком із лівої зони, коли "Сіетл" був у більшості. Далі форвард асистував Еберлі. У третій 20-хвилинці перемогу "Кракен" забезпечили Веннберг (більшість) і Танев, який закинув у порожні ворота на останній хвилині.

Завдяки перемозі "Сіетл" втрималися на 3-й сходинці Тихоокеанського дивізіону та вперше з дебюту в попередньому сезоні впевнено проходить у плей-офф. Натомість "Блю Джекетс" залишилися безнадійним аутсайдером дивізіону Метрополітен.

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Нью-Джерсі" Доусон Мерсер і оборонець "Кароліни" Брент Бернс. Перший із шайбою проти "Вегаса" продовжив результативну серію до восьми матчів. Натомість другий віддав 4 асисти в протистоянні з "Арізоною".

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