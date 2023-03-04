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Форвард "Сіетла" з історичною шайбою очолив топ-3 зірок НХЛ: відео

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Коламбус, Субота 04 березня 2023 11:10
Форвард "Сіетла" з історичною шайбою очолив топ-3 зірок НХЛ: відео Фото: Джаред Макканн закинув 30 шайб у регулярному чемпіонаті (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги визнали центрфорварда "Сіетл Кракен" Джареда Макканна найкращим виконавцем ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний канадець оформив гол і віддав результативну передачу проти "Коламбуса" на виїзді. Він став першим в історії "Кракен" хокеїстам, який оформив 30 шайб у першості.

У середині другого періоду Макканн зрівняв рахунок потужним кидком із лівої зони, коли "Сіетл" був у більшості. Далі форвард асистував Еберлі. У третій 20-хвилинці перемогу "Кракен" забезпечили Веннберг (більшість) і Танев, який закинув у порожні ворота на останній хвилині.

Завдяки перемозі "Сіетл" втрималися на 3-й сходинці Тихоокеанського дивізіону та вперше з дебюту в попередньому сезоні впевнено проходить у плей-офф. Натомість "Блю Джекетс" залишилися безнадійним аутсайдером дивізіону Метрополітен.

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Нью-Джерсі" Доусон Мерсер і оборонець "Кароліни" Брент Бернс. Перший із шайбою проти "Вегаса" продовжив результативну серію до восьми матчів. Натомість другий віддав 4 асисти в протистоянні з "Арізоною".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Коламбус" – "Сіетл" – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
  • "Едмонтон" – "Вінніпег" – 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
  • "Арізона" – "Кароліна" – 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
  • "Анахайм" – "Монреаль" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
  • "Вегас" – "Нью-Джерсі" – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

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