Форвард "Сиэтла" с исторической шайбой возглавил топ-3 звезд НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний канадец оформил гол и отдал результативную передачу против "Коламбуса" на выезде. Он стал первым в истории "Кракен" хоккеистом, оформившим 30 шайб в первенстве.

В середине второго периода Макканн сравнял счет мощным броском из левой зоны, когда "Сиэтл" находился в большинстве. Дальше форвард ассистировал Эберли. В третьей 20-минутке победу "Кракен" обеспечили Веннберг (большинство) и Танев, забросивший в пустые ворота на последней минуте.

Благодаря победе "Сиэтл" удержались на 3-й строчке Тихоокеанского дивизиона и впервые с дебюта в предыдущем сезоне уверенно проходит в плей-офф. "Блю Джекетс" остались безнадежным аутсайдером дивизиона Метрополитен.

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер и защитник "Каролины" Брент Бернс. Первый с шайбой против "Вегаса" продолжил результативную серию до восьми матчей. В свою очередь второй отдал 4 ассиста в противостоянии с "Аризоной".

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