Форвард "Шахтаря" прооперований через важку травму: які терміни відновлення

22-річний африканець вдруге за період у лавах "гірників" надовго потрапив у лазарет. Раніше він пропустив майже рік через ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Новий діагноз Траоре – відрив сухожилля чотириголового м'яза стегна. Форвард уже побував на операційному столі в профільній клініці у Фінляндії. Бомбардир пропустить як мінімум осінню частину сезону 2023/24.

У нинішній кампанії Траоре встиг зіграти 3 матчі УПЛ, у яких забив 2 м'ячі. Загалом за "Шахтар" африканський нападник провів 48 поєдинків (17 голів). Трансфер форварда з амстердамського "Аякса" два роки тому коштував 10 млн євро.

Напередодні "Шахтар" оголосив про перехід оборонця Азарові з "Црвени Звезди". Лівофланговий виконавець гратиме за "гірників" під 16-м номером. Белградці отримали за грузина орієнтовно 3 млн у євровалюті.