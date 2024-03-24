Форвард "Сент-Луїса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

25-річний канадець доклався до непростої перемоги над "Міннесотою" (5:4 ОТ). Він закинув три шайби вчетверте в кар'єрі.

У першому періоді "Сент-Луїс" повів зусиллями Нейборса. Утім, у другій 20-хвилинці Юханссон і Россі перевернули гру. До справи взявся Кайру, який з "п'ятака" замкнув передачу Бучнєвіча. Щоправда, Россі за кілька хвилин знову вивів "Вайлд" уперед.

А ось на старті третього періоду Кайру відзначився двічі. Спершу він "прошив" Фльорі кидком зі середньої дистанції в контратаці. А потім увінчав сольний прохід класним пострілом у дальній кут. "Міннесота" вкотре зрівняла завдяки шайбі Фабера, але в овертаймі Саад приніс "Блюз" перемогу.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Нешвілла" Юусе Сарос

і форвард "Торонто" Боббі Макманн. Голкіпер оформив 22 сейви та завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (1:0). Натомість нападник дублем шайб і результативною передачею доклався до перемоги над "Едмонтоном" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ: