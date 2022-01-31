Форвард сборной Украины по футболу перешел в немецкий клуб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Ганзы".

Данило Сикан до окончания сезона 2021/2022 на правах аренды будет выступать за немецкую "Ганзу", выступающую во второй германской Бундеслиге.

"За свои лишь 20 лет Даниил уже прошел долгий путь в своем футбольном развитии и уже может оглядываться на впечатляющую карьеру. Его сильные стороны включают хороший прессинг, его скорость и хорошее владение мячом", – сказал спортивный директор Мартин Пикенгаген о подписании первого украинского игрока в истории ФК "Ганза" Росток.

По словам Пикенхагена, большой энтузиазм к игре, огромное пристрастие к футболу и отсутствие страха перед контактом, безусловно, помогут Сикану быстро адаптироваться к немецкому футболу.

"Я не могу дождаться когда начну играть здесь в Ростоке. "Ганза" - топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я узнал, с большими традициями. Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь нам достичь хороших результатов и успешно провести оставшийся сезон», – говорит Даниил Сикан.

За новый клуб Даниил сможет дебютировать 6 февраля в выездном матче против дрезденского "Динамо".

В настоящее время "Ганза" находится на 14-й позиции во второй немецкой Бундеслиге.

Что известно о Даниле Сикане

Уроженец Житомира воспитывался в составе житомирского "Полесья", затем львовских "Карпат".

В 2018 году перешел в донецкий "Шахтер", за который сыграл 14 матчей и забил два гола. Полтора сезона играл на правах аренды за "Мариуполь", за который в 20 матчах забил четыре гола.

Выигрывал чемпионат мира с юношеской сборной Украины до 20 лет в 2019 году, на чемпионате забил четыре мяча в шести играх.

За национальную сборную Украины Сикан провел четыре матча, в которых отметился одним голом (в матче против Казахстана).

Авторитетное немецкое издание Transfermarkt оценивает Даниила в 1,5 миллиона евро.

В составе "Ганзы" Сикан будет выступать под номером "26".