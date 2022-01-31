Форвард збірної України з футболу перейшов в німецький клуб

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Ганзи".

Данило Сікан до закінчення сезону 2021/2022 на правах оренди буде виступати за німецьку "Ганзу", яка виступає в другій німецькій Бундеслізі.

"За свої лише 20 років Данило вже пройшов довгий шлях у своєму футбольному розвитку і вже може озиратися на вражаючу кар’єру. Його сильні сторони включають хороший пресинг, його швидкість і добре володіння м'ячем" , – сказав спортивний директор Мартін Пікенхаген про підписання першого українського гравця в історії ФК "Ганза" Росток.

За словами Пікенхагена, великий ентузіазм до гри, величезна пристрасть до футболу та відсутність страху перед контактом, безумовно, допоможуть Сікану швидко адаптуватися до німецького футболу.

"Я не можу дочекатися коли почну грати тут у Ростоку. " Ганза" - топ-клуб з чудовими вболівальниками, хорошою командою і, як я дізнався, з великими традиціями. Для мене зараз важливое швидко познайомитись з усіма процесами та командою, щоб я міг допомогти нам разом досягти хороших результатів та успішно провести решту сезону", – каже Данило Сікан.

За новий клуб Данило зможе дебютувати 6 лютого, у виїздному матчі проти дрезденського "Динамо".

На даний момент "Ганза" перебуває на 14-й позиції в другій німецькій Бундеслізі.

Що відомо про Данила Сікана

Уродженець Житомира виховуввся у складі житомирського "Полісся", а потім львівських "Карпат".

В 2018 році перейшов у донецький "Шахтар" за який зіграв 14 матчів та забив два голи. Півтора сезони грав на правах оренди за "Маріуполь", за який в 20 матчах забив чотири голи.

Виграв чемпіонат світу з юнацькою збірною України до 20 років у 2019 році, на чемпіонаті забив чотири м’ячі в шести іграх.

За національну збірну України Сікан провів чотири матчі в яких відзначився одним голом (у матчі проти Казахстану).

Авторитетне німецьке видання Transfermarkt оцінює Данила в 1,5 мільйони євро.