Форвард сборной Египта Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018

Футболист восстановился

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против команды России. Об этом футболист сообщил в Instagram, опубликовав видео.

Форвард отметил важную роль болельщиков, которые вдохновляют его на победы, и заявил о полной готовности к встречи с соперниками. Кроме того, на видео показываются важные моменты карьеры игрока.

Матч Россия - Египет состоится сегодня, 19 июня, начало - 21:00 по киевскому времени.

Египтяне в первом матче группы А потерпели поражение (0:1) от команды Уругвая. Салах, получивший травму в мае в финале Лиги чемпионов, просидел весь поединок на скамейке запасных. Россияне стартовали с победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0.