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Форвард сборной Египта Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 11:37
Фото: Мохаммед Салах (instagram.com/mosalah)
Фото: Мохаммед Салах (instagram.com/mosalah)

Футболист восстановился

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против команды России. Об этом футболист сообщил в Instagram, опубликовав видео.

Форвард отметил важную роль болельщиков, которые вдохновляют его на победы, и заявил о полной готовности к встречи с соперниками. Кроме того, на видео показываются важные моменты карьеры игрока.

 

Ready for tomorrow. 100 million strong. @adidasfootball #HereToCreate

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Матч Россия - Египет состоится сегодня, 19 июня, начало - 21:00 по киевскому времени.

Египтяне в первом матче группы А потерпели поражение (0:1) от команды Уругвая. Салах, получивший травму в мае в финале Лиги чемпионов, просидел весь поединок на скамейке запасных. Россияне стартовали с победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0.

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Теги публикации: Египет, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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