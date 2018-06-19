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Форвард збірної Єгипту Салах готовий зіграти в матчі ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    19.06.2018 - 11:37
Фото: Мохаммед Салах (instagram.com/mosalah)
Фото: Мохаммед Салах (instagram.com/mosalah)

Футболіст відновився

Нападаючий збірної Єгипту Мохаммед Салах готовий взяти участь в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти команди Росії. Про це футболіст повідомив в Instagram, опублікувавши відео.

Форвард відзначив важливу роль уболівальників, які надихають його на перемоги, і заявив про повну готовність до зустрічі з суперниками. Крім того, на відео показуються важливі моменти кар'єри гравця.

 

Ready for tomorrow. 100 million strong. @adidasfootball #HereToCreate

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

Матч Росія - Єгипет відбудеться сьогодні, 19 червня, початок - 21:00 за київським часом.

Єгиптяни в першому матчі групи А зазнали поразки (0:1) від команди Уругваю. Салах, який отримав травму в травні в фіналі Ліги чемпіонів, просидів весь поєдинок на лаві запасних. Росіяни стартували з перемоги над Саудівською Аравією з рахунком 5:0.

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Теги публікації: Єгипет, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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