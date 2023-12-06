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Форвард "Сан-Хосе" з ювілейним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Томаш Гертл забезпечив камбек "Шаркс" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Сан-Хосе Шаркс" Томаша Гертла найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Досвідчений чех доклався до непростої виїзної перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4 ОТ). Центрфорвард закинув три шайби в основний час.

"Острів'яни" забили першими зусиллями Готьє. Натомість Гертл закинув у відповідь в середині першого періоду – нападник отримав передачу Дюклера з-за воріт і відправив "диск" у дев'ятку воріт. Утім, Нельсон, Райллі та Пулок до середини третьої 20-хвилинки зробили рахунок розгромним (4:1).

Повернув "Шаркс" у гру Лабанк у середині фінального періоду. Далі ж Гертл двома шайбами перевів поєдинок в овертайм, двічі вчасно зігравши на добиванні. Хет-трик став для чеського форварда п'ятим за океаном. Вирвав же перемогу для "Сан-Хосе" в додатковій п'ятихвилинці Еклунд.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Міннесоти" Метт Болді та форвард "Нью-Джерсі" Джек Х'юз. Перший дублем і асистом допоміг переграти "Калгарі" на виїзді (5:2). Зате другий голом і двома передачами допоміг перестріляти "Ванкувер" (6:5).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні воротар "Вінніпега" Броссуа очолив хіт-парад зірок із великою кількістю сейвів.

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