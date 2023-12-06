Форвард "Сан-Хосе" з ювілейним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Сан-Хосе Шаркс" Томаша Гертла найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений чех доклався до непростої виїзної перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4 ОТ). Центрфорвард закинув три шайби в основний час.
"Острів'яни" забили першими зусиллями Готьє. Натомість Гертл закинув у відповідь в середині першого періоду – нападник отримав передачу Дюклера з-за воріт і відправив "диск" у дев'ятку воріт. Утім, Нельсон, Райллі та Пулок до середини третьої 20-хвилинки зробили рахунок розгромним (4:1).
Повернув "Шаркс" у гру Лабанк у середині фінального періоду. Далі ж Гертл двома шайбами перевів поєдинок в овертайм, двічі вчасно зігравши на добиванні. Хет-трик став для чеського форварда п'ятим за океаном. Вирвав же перемогу для "Сан-Хосе" в додатковій п'ятихвилинці Еклунд.
До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Міннесоти" Метт Болді та форвард "Нью-Джерсі" Джек Х'юз. Перший дублем і асистом допоміг переграти "Калгарі" на виїзді (5:2). Зате другий голом і двома передачами допоміг перестріляти "Ванкувер" (6:5).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні воротар "Вінніпега" Броссуа очолив хіт-парад зірок із великою кількістю сейвів.
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