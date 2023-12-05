Воротар "Вінніпега" з чотирма десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадський воротар "Джетс" заклав фундамент перемоги на домашньому льоду над "Кароліною" (2:1). Резервіст пропустив лише одну шайбу за 60 хвилин ігрового часу.

Броссуа парирував 42 кидки "Гаррікейнз". Відсоток сейвів досвідченого голкіпера склав солідні 97,6%. Воротар також покращив коефіцієнт надійності в нинішньому сезоні – 2.65 пунктів (6 поєдинків). Попередню кампанію у складі чемпіонського "Вегаса" Броссуа завершив із трохи кращими цифрами (2,58 пунктів, 19 матчів).

Завдяки перемозі "Вінніпег" закріпився в зоні плей-офф Західної конференції НХЛ. Натомість "Кароліна" залишається в колі обраних на Сході. Наступний поєдинок "Джетс" зіграють проти "Колорадо" (в ніч проти 8 грудня).

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та страж воріт "Арізони" Коннор Інгрем. Обидва воротарі оформили шатаути – проти "Далласа" (4:0) та "Вашингтона" (6:0) відповідно. Утім, парируваних ударів в обох значно менше за Броссуа.

Усі результати вечора в НХЛ: