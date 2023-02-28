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Форвард "Оттави" з шайбою і трьома асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Клод Жиру посприяв розгрому "Детройта" (cbc.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав альтернативного капітана "Оттави Сенаторз" Клода Жиру найкращим виконавцем ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

35-річний форвард набрав чотири пункти проти "Детройта". На домашньому льоду "Сенаторз" знищили Ред Вінгз" (6:2), хоча двічі поступалися в рахунку.

У другому періоді Жиру асистував Сандерсону та Брейді Ткачуку. Між цими результативними передачами канадець відзначився і сам – він реалізував вихід 1 в 0 після пасу Гембрелла з власної половини. На старті ж третьої 20-хвилинки Жиру допоміг Шабо закріпити перевагу "сенаторів".

Завдяки впевненій перемозі "Оттава" скоротила відставання від "Детройта" в турнірній таблиці Атлантичного дивізіону. Тепер їх розділяють усього два очки. Проте, обидві команди наразі не проходять до плей-офф сезону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Ванкувера" Антоні Бовільє та капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший закинув дві шайби та віддав вирішальний асист у протистоянні з "Далласом". Натомість другий оформив дубль проти "Бостона".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Оттава" – "Детройт" – 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
  • "Даллас" – "Ванкувер" – 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)
  • "Едмонтон" – "Бостон" – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
  • "Колорадо" – "Вегас" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • "Анахайм" – "Чикаго" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

До слова, напередодні вінгер "Міннесоти" Капрізов став першою зіркою дня з переможним хет-триком.

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