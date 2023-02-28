Форвард "Оттави" з шайбою і трьома асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

35-річний форвард набрав чотири пункти проти "Детройта". На домашньому льоду "Сенаторз" знищили Ред Вінгз" (6:2), хоча двічі поступалися в рахунку.

У другому періоді Жиру асистував Сандерсону та Брейді Ткачуку. Між цими результативними передачами канадець відзначився і сам – він реалізував вихід 1 в 0 після пасу Гембрелла з власної половини. На старті ж третьої 20-хвилинки Жиру допоміг Шабо закріпити перевагу "сенаторів".

Завдяки впевненій перемозі "Оттава" скоротила відставання від "Детройта" в турнірній таблиці Атлантичного дивізіону. Тепер їх розділяють усього два очки. Проте, обидві команди наразі не проходять до плей-офф сезону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Ванкувера" Антоні Бовільє та капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший закинув дві шайби та віддав вирішальний асист у протистоянні з "Далласом". Натомість другий оформив дубль проти "Бостона".

Усі результати вечора в НХЛ: