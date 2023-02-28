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Форвард "Оттавы" с шайбой и тремя ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Клод Жиру поспособствовал разгрому "Детройта" (cbc.ca)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал альтернативного капитана "Оттавы Сенаторз" Клода Жиру лучшим исполнителем игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

35-летний форвард набрал четыре пункта против "Детройта". На домашнем льду "Сенаторз" уничтожили "Ред Уингз" (6:2), хотя дважды уступали в счете.

Во втором периоде Жиру ассистировал Сандерсону и Брэди Ткачуку. Между этими результативными передачами канадец отличился и сам – он реализовал выход 1 в 0 после паса Гэмбрелла со своей половины. На старте же третьей 20-минутки Жиру помог Шабо закрепить преимущество "сенаторов".

Благодаря уверенной победе "Оттава" сократила отставание от "Детройта" в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Теперь их разделяют всего два очка. Тем не менее, обе команды пока не проходят в плей-офф сезона.

В топ-3 звезд вечера также попали центрфорвард "Ванкувера" Антони Бовилье и капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый забросил две шайбы и отдал решающий ассист в противостоянии с "Далласом". В свою очередь второй оформил дубль против "Бостона".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Оттава" – "Детройт" – 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
  • "Даллас" – "Ванкувер" – 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)
  • "Эдмонтон" – "Бостон" – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
  • "Колорадо" – "Вегас" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • "Анахайм" – "Чикаго" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

К слову, накануне вингер "Миннесоты" Капризов стал первой звездой дня с победным хет-триком.

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