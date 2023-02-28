Форвард "Оттавы" с шайбой и тремя ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал альтернативного капитана "Оттавы Сенаторз" Клода Жиру лучшим исполнителем игрового дня в регулярном чемпионате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
35-летний форвард набрал четыре пункта против "Детройта". На домашнем льду "Сенаторз" уничтожили "Ред Уингз" (6:2), хотя дважды уступали в счете.
Во втором периоде Жиру ассистировал Сандерсону и Брэди Ткачуку. Между этими результативными передачами канадец отличился и сам – он реализовал выход 1 в 0 после паса Гэмбрелла со своей половины. На старте же третьей 20-минутки Жиру помог Шабо закрепить преимущество "сенаторов".
Благодаря уверенной победе "Оттава" сократила отставание от "Детройта" в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Теперь их разделяют всего два очка. Тем не менее, обе команды пока не проходят в плей-офф сезона.
В топ-3 звезд вечера также попали центрфорвард "Ванкувера" Антони Бовилье и капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый забросил две шайбы и отдал решающий ассист в противостоянии с "Далласом". В свою очередь второй оформил дубль против "Бостона".
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне вингер "Миннесоты" Капризов стал первой звездой дня с победным хет-триком.
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