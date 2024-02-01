Форвард "Оттави" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Оттави Сенаторз" Шейна Пінто першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Американець вирвав перемогу для канадської команди в Детройті. Він оформив третій гол проти "Ред Вінгз" в овертаймі (3:2).
"Детройт" відкрив рахунок у середині першого періоду, коли Спронг класно кинув із лівої зони після перехоплення господарів. "Оттава" відповіла двома шайбами в другій 20-хвилинці. Спершу Кастеліч перед воротами підставив ключку під кидок Бернара-Докера, а згодом Брейді Ткачук реалізував вихід 1 в 0 після передачі Пінто.
Проте, Ларкін у третьому періоді зумів перевести матч в овертайм. Він змістився у центр від правого краю і класним кидком зняв павутину з дев'ятки воріт Корпісали. Але в додатковій п'ятихвилинці Пінто в падінні розкішно скористався передачею Шабо.
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Лос-Анджелеса" Алекс Теркотт і воротар "Кінгз" Давід Ріттіх. Нападник оформив першу шайбу в кар'єрі та асист у протистоянні з "Нешвіллом" (4:2). Натомість голкіпер парирував 39 кидків "Предаторз".
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні воротар "Сан-Хосе" Блеквуд очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Сіетла".
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