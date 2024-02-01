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Форвард "Оттави" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Шейн Пінто набрав два пункти проти "Ред Вінгз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Оттави Сенаторз" Шейна Пінто першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець вирвав перемогу для канадської команди в Детройті. Він оформив третій гол проти "Ред Вінгз" в овертаймі (3:2).

"Детройт" відкрив рахунок у середині першого періоду, коли Спронг класно кинув із лівої зони після перехоплення господарів. "Оттава" відповіла двома шайбами в другій 20-хвилинці. Спершу Кастеліч перед воротами підставив ключку під кидок Бернара-Докера, а згодом Брейді Ткачук реалізував вихід 1 в 0 після передачі Пінто.

Проте, Ларкін у третьому періоді зумів перевести матч в овертайм. Він змістився у центр від правого краю і класним кидком зняв павутину з дев'ятки воріт Корпісали. Але в додатковій п'ятихвилинці Пінто в падінні розкішно скористався передачею Шабо.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Лос-Анджелеса" Алекс Теркотт і воротар "Кінгз" Давід Ріттіх. Нападник оформив першу шайбу в кар'єрі та асист у протистоянні з "Нешвіллом" (4:2). Натомість голкіпер парирував 39 кидків "Предаторз".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Детройт" – "Оттава" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
  • "Нешвілл" – "Лос-Анджелес" – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
  • "Анахайм" – "Сан-Хосе" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

До слова, напередодні воротар "Сан-Хосе" Блеквуд очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Сіетла".

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