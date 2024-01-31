ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воротар "Сан-Хосе" з шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Сан-Хосе, Середа 31 січня 2024 10:59
UA EN RU
Воротар "Сан-Хосе" з шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Маккензі Блеквуд (праворуч) зупинив "Сіетл" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензі Блеквуда найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадський воротар доклався до перемоги над "Сіетлом" (2:0). На домашньому льоду шайбами в складі "Шаркс" відзначилися Власік і Рутта.

Блеквуд парирував 32 кидки "Кракен". Прогнозовано відсоток сейвів голкіпера склав 100%. Для нього цей шатаут став першим у нинішньому сезоні. Коефіцієнт надійності Блеквуда зріс до 3.48 пункта (31 поєдинок). Загальний процент парируваних ударів залишився посереднім – 90.06%.

У лавах "Сан-Хосе" Блеквуд проводить перший сезон. Попередні п'ять кампаній він захищав ворота "Нью-Джерсі". За час виступів за "Девілз" канадець оформив 8 шатаутів (152 матчі).

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Коламбуса" Елвіс Мерзлікінс і оборонець "Сан-Хосе" Марк-Андре Власік. Перший оформив шатаут у протистоянні зі "Сент-Луїсом" (1:0). Натомість другий виконав 4 кидки та закинув переможну шайбу проти "Сіетла" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Сент-Луїс" – "Коламбус" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
  • "Сан-Хосе" – "Сіетл" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії