Форвард "Оттави" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американець вирвав перемогу для канадської команди в Детройті. Він оформив третій гол проти "Ред Вінгз" в овертаймі (3:2).

"Детройт" відкрив рахунок у середині першого періоду, коли Спронг класно кинув із лівої зони після перехоплення господарів. "Оттава" відповіла двома шайбами в другій 20-хвилинці. Спершу Кастеліч перед воротами підставив ключку під кидок Бернара-Докера, а згодом Брейді Ткачук реалізував вихід 1 в 0 після передачі Пінто.

Проте, Ларкін у третьому періоді зумів перевести матч в овертайм. Він змістився у центр від правого краю і класним кидком зняв павутину з дев'ятки воріт Корпісали. Але в додатковій п'ятихвилинці Пінто в падінні розкішно скористався передачею Шабо.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Лос-Анджелеса" Алекс Теркотт і воротар "Кінгз" Давід Ріттіх. Нападник оформив першу шайбу в кар'єрі та асист у протистоянні з "Нешвіллом" (4:2). Натомість голкіпер парирував 39 кидків "Предаторз".

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