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Форвард "Оттавы" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Детройт, Четверг 01 февраля 2024 11:00
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Форвард "Оттавы" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Шейн Пинто набрал два пункта против "Ред Уингз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Оттавы Сенаторз" Шейна Пинто первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец вырвал победу для канадской команды в Детройте. Он оформил третий гол против "Ред Уингз" в овертайме (3:2).

"Детройт" открыл счет в середине первого периода, когда Спронг классно бросил из левой зоны после перехвата хозяев. "Оттава" ответила двумя шайбами во второй 20-минутке. Сначала Кастелич перед воротами подставил клюшку под бросок Бернара-Докера, а затем Брэди Ткачук реализовал выход 1 в 0 после передачи Пинто.

Тем не менее, Ларкин в третьем периоде сумел перевести матч в овертайм. Он сместился в центр от правого края и классным броском снял паутину с девятки ворот Корписало. Но в дополнительной пятиминутке Пинто в падении роскошно воспользовался передачей Шабо.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Лос-Анджелеса" Алекс Теркотт и вратарь "Кингз" Давид Риттих. Нападающий оформил первую шайбу в карьере и ассист в противостоянии с "Нэшвиллом" (4:2). Голкипер же парировал 39 бросков "Предаторз".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Детройт" – "Оттава" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
  • "Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
  • "Анахайм" – "Сан-Хосе" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

К слову, накануне вратарь "Сан-Хосе" Блэквуд возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Сиэтла".

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