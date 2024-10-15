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Форвард "Оттави" з дублем у фестивалі шайб став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Джош Норріс вирішив долю протистояння в столиці Канади (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Оттави Сенаторз" Джоша Норріса найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець взяв участь в гольовій перестрілці з "Лос-Анджелесом" (8:7 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема вирішальну в додатковій п'ятихвилинці, та віддав результативну передачу на партнера.

У першому періоді "Сенаторз" на шайби каліфорнійців Фіали та Льюїса відповіли голом Сандерсона. Натомість в другій 20-хвилинці вже "Оттава" оформила на шайбу більше. У складі господарів відзначилися Мак'юен (двічі), Батерсон (передасист Норріса) та Шабо, а в лавах "Кінгз" – Кемпе, Лаферр'єр і Фіала.

У третьому ж періоді Лаферр'єр спершу вивів "Лос-Анджелес" уперед, але Жиру реалізував більшість і зрівняв рахунок. Далі Норріс після передачі з-за воріт влучно кинув повз Кемпера, а Жанно перевів матч в овертайм. А там Норріс увірвався у вільний простір і реалізував момент із передачі Батерсона.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Айлендерс" Брок Нельсон і воротар "Нью-Джерсі" Джейк Аллен. Перший оформив дубль в протистоянні з "Колорадо" (6:2). Натомість другий 20-ма сейвами увінчав шатаут у розгромі "Юти" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні вінгер "Вінніпега" Коннор очолив трійку зірок із голом проти "Міннесоти".

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