В "Форвард-Орто" предложили ряд инициатив для модернизации рынка средств реабилитации

Фото: во время заседания комитета ВР (facebook.com)

В компании выступают за повышение уровня здоровой конкуренции на рынке технических средств реабилитации

ЧП "Форвард-Орто", один из лидеров украинского рынка технических средств реабилитации, предлагает внести ряд изменений в действующее законодательство, которые позволят повысить уровень здоровой конкуренции и прозрачность в этой сфере. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании Андрей Рий.

Так, в ходе выездного совещания членов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове Рий предложил, в частности, сделать открытой информацию, содержащуюся в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, и предоставить возможность предприятиям, не открывая персональные данные людей, видеть все предварительные заказы и дать возможность просмотра информации об окончании срока эксплуатации технических и других средств реабилитации.

Кроме того, директор "Форвард-Орто" считает целесообразным пересмотреть сроки обеспечения техническими средствами реабилитации для высокофункциональных активных кресел колесных, изготавливаемых по индивидуальным заказам пользователя.

"Мы все знаем, что одной из самых болезненных проблем является то, что в течение года средства на технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а большая часть финансирования приходится на конец календарного года. То есть предприятиям нужно освоить огромные суммы в очень короткие сроки. Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции. Поэтому ЧП "Форвард-Орто" предлагает внедрить практику предоставления авансов с последующим обеспечением лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации в течение года, а не только в декабре", - отметил Рий.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости трансформации предприятий, предоставляющих услуги по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями, и создания на их базе центров реабилитации лиц с инвалидностью, воинов АТО.

"Не секрет, что существующая система стационаров при государственных и казенных протезных предприятиях требует полного обновления и реорганизации. Единственным выходом из ситуации является создание на предприятиях всех форм собственности центров для решения проблем медицинской реабилитации и восстановления физических сил лиц с инвалидностью. В таких центрах должна предоставляться профессиональная помощь людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с учетом современных подходов к процессу предоставления услуг по реабилитации лиц с инвалидностью, особенно при первичном и сложном протезировании. Также при каждом центре должны работать специальные полигоны, которые отражали бы условия, приближенные к условиям проживания пользователя", - добавил руководитель "Форвард-Орто".

В качестве примера Рий сообщил, что в настоящее время ЧП "Форвард-Орто" в рамках государственно-частного партнерства с Тернопольским городским советом создает первый в Украине инновационный проект для детей с инвалидностью, воинов АТО и других групп населения. Он будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей - "MDH", "Meyra", "Otto-Bock", "AFT", "MEMO", "Padcat".

По всем европейским стандартам там обустроят гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный новационный полигон для обучения ходьбе в различных условиях. При этом реабилитация будет проходить не только на физическом уровне. Специалисты будут сопровождать реабилитацию как отдельных лиц, так и семей в социальных вопросах, помогать родителям в освоении программ реабилитации, оказывать психологическую и профессиональную медицинскую помощь.

"Надеюсь, что, когда мы его откроем, наш опыт станет примером того, как бизнес вместе с властью может создать условия для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами европейского качества" - заключил Рий.

Как ранее писало РБК-Украина, в Минобороны Эстонии заявили о готовности помочь с медицинской реабилитацией украинских раненых военных.