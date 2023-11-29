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Форвард "Нью-Джерсі" з шайбою і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ньюарк, Середа 29 листопада 2023 10:58
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Форвард "Нью-Джерсі" з шайбою і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Джек Х'юз перевернув матч проти "Айлендерс" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Нью-Джерсі Девілз" Джека Х'юза найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Альтернативний капітан "дияволів" допоміг команді здолати сусідів із "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). На домашньому льоду він оформив гол і віддав дві результативні передачі.

У стартовому періоді суперники обмінялися шайбами – Хорват закинув у більшості за "острів'ян", а Маклауд із передачі Лазара відновив статус-кво. У другій 20-хвилинці "Девілз" вийшли вперед зусиллями Мерсера, якому асистували Х'юз і Тоффолі. Та "Айлендерс" відповіли трьома голами поспіль (Барзал, Клаттербак, Пажо).

Утім, "Нью-Джерсі" зламав перебіг подій у фінальному періоді. Для початку Х'юз вправним кидком із правої зони під ближню стійку скоротив відставання. Потім центрфорвард асистував Гішіру, а на останній хвилині основного часу Лазар із "п'ятака" вирвав перемогу для "Девілз".

До трійки зірок вечора також потрапили лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід і воротар "Далласа" Джейк Оттінджер. Перший голом і двома асистами доклався до перемоги над "Вегасом" (5:4 Б). Натомість голкіпер оформив 27 сейвів і шатаут у протистоянні з "Вінніпегом" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Нью-Джерсі&quot; з шайбою і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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