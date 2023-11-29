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Форвард "Нью-Джерси" с шайбой и дублем ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Ньюарк, Среда 29 ноября 2023 10:58
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Форвард "Нью-Джерси" с шайбой и дублем ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Джек Хьюз перевернул матч против "Айлендерс" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Нью-Джерси Девилз" Джека Хьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Альтернативный капитан "дьяволов" помог команде одолеть соседей – "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). На домашнем льду он оформил гол и отдал две результативные передачи.

В стартовом периоде соперники обменялись шайбами – Хорват забросил в большинстве за "островитян", а Маклауд с передачи Лазара восстановил статус-кво. Во второй 20-минутке "Девилз" вышли вперед усилиями Мерсера, которому ассистировали Хьюз и Тоффоли. Но "Айлендерс" ответили тремя голами подряд (Барзал, Клаттербак, Пажо).

Впрочем, "Нью-Джерси" сломал ход событий в финальном периоде. Для начала Хьюз искусным броском из правой зоны под ближнюю штангу сократил отставание. Затем центрфорвард ассистировал Хиширу, а на последней минуте основного времени Лазар с "пятака" вырвал победу для "Девилз".

В тройку звезд вечера также попали лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и вратарь "Далласа" Джейк Оттинджер. Первый голом и двумя ассистами приложился к победе над "Вегасом" (5:4 Б). В свою очередь голкипер оформил 27 сэйвов и шатаут в противостоянии с "Виннипегом" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Нью-Джерси&quot; с шайбой и дублем ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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