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Форвард "Нью-Джерсі" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Вашингтон, Четвер 04 січня 2024 11:33
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Форвард "Нью-Джерсі" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Ніко Гішір набрав три пункти в столиці США (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Нью-Джерсі Девілз" Ніко Гішіра найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швейцарський форвард доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (6:3). Він оформив дві шайби та результативну передачу.

У дебюті зустрічі Гішір класно розібрався на добиванні після кидки Міллера. А згодом у більшості він підставив ключку під дальній кидок Льюїса. Під завісу першого періоду Макмайкл у чисельній перевазі "Кепіталз" розмочив рахунок.

У другій 20-хвилинці команди двічі обмінялися шайбами. На голи Кузнєцова і Карлсона від "Девілз" відповіли Мерсер і Маклауд. До гольової комбінації першого доклався і Гішір. А в третьому періоді ті ж Мерсер і Маклауд закинули ще по шайбі та встановили остаточний результат.

До трійки зірок вечора також потрапили з очного протистояння воротар "Анахайма" Лукаш Достал і центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюз. Голкіпер оновив клубний рекорд за парирувавними ударами (55 сейвів). Натомість другий закинув переможну шайбу в овертаймі.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Нью-Джерсі" – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
  • "Анахайм" – "Торонто" – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

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