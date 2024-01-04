Форвард "Нью-Джерсі" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Швейцарський форвард доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (6:3). Він оформив дві шайби та результативну передачу.

У дебюті зустрічі Гішір класно розібрався на добиванні після кидки Міллера. А згодом у більшості він підставив ключку під дальній кидок Льюїса. Під завісу першого періоду Макмайкл у чисельній перевазі "Кепіталз" розмочив рахунок.

У другій 20-хвилинці команди двічі обмінялися шайбами. На голи Кузнєцова і Карлсона від "Девілз" відповіли Мерсер і Маклауд. До гольової комбінації першого доклався і Гішір. А в третьому періоді ті ж Мерсер і Маклауд закинули ще по шайбі та встановили остаточний результат.

До трійки зірок вечора також потрапили з очного протистояння воротар "Анахайма" Лукаш Достал і центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюз. Голкіпер оновив клубний рекорд за парирувавними ударами (55 сейвів). Натомість другий закинув переможну шайбу в овертаймі.

Усі результати вечора в НХЛ: