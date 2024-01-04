Форвард "Нью-Джерси" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишира лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Швейцарский форвард приложился к выездной победе над "Вашингтоном" (6:3). Он оформил две шайбы и результативную передачу.
В дебюте встречи Хишир классно разобрался на добивании после броска Миллера. А впоследствии в большинстве он подставил клюшку под дальний бросок Льюиса. Под занавес первого периода Макмайкл при численном преимуществе "Кэпиталз" размочил счет.
Во второй 20-минутке команды дважды обменялись шайбами. На голы Кузнецова и Карлсона от "Девилз" ответили Мерсер и Маклауд. К голевой комбинации первого приложился и Хишир. А в третьем периоде те же Мерсер и Маклауд забросили еще по шайбе и установили окончательный результат.
В тройку звезд вечера также попали с очного противостояния вратарь "Анахайма" Лукаш Достал и центрфорвард "Торонто" Остон Мэттьюз. Голкипер обновил клубный рекорд по парированным ударам (55 сэйвов). Второй же забросил победную шайбу в овертайме.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Вашингтон" – "Нью-Джерси" – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
- "Анахайм" – "Торонто" – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.
К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.