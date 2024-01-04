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Форвард "Нью-Джерси" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Вашингтон, Четверг 04 января 2024 11:33
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Форвард "Нью-Джерси" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Нико Хишир набрал три пункта в столице США (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишира лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Швейцарский форвард приложился к выездной победе над "Вашингтоном" (6:3). Он оформил две шайбы и результативную передачу.

В дебюте встречи Хишир классно разобрался на добивании после броска Миллера. А впоследствии в большинстве он подставил клюшку под дальний бросок Льюиса. Под занавес первого периода Макмайкл при численном преимуществе "Кэпиталз" размочил счет.

Во второй 20-минутке команды дважды обменялись шайбами. На голы Кузнецова и Карлсона от "Девилз" ответили Мерсер и Маклауд. К голевой комбинации первого приложился и Хишир. А в третьем периоде те же Мерсер и Маклауд забросили еще по шайбе и установили окончательный результат.

В тройку звезд вечера также попали с очного противостояния вратарь "Анахайма" Лукаш Достал и центрфорвард "Торонто" Остон Мэттьюз. Голкипер обновил клубный рекорд по парированным ударам (55 сэйвов). Второй же забросил победную шайбу в овертайме.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Нью-Джерси" – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
  • "Анахайм" – "Торонто" – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

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