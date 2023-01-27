Форвард "Нікс" із потужним слемданком не помітив оборону "Бостона": момент дня в НБА

Гренадер "Нікс" запам'ятався епізодом під кінець третьої чверті. Він отримав м'яч перед лінією штрафних кидків і прорвався до "фарби". Там форвард не помітив спротиву Тейтума та вгатив "апельсин" згори.

Зрештою, "Нью-Йорк" зумів здобути виїзну перемогу над "Бостоном" в овертаймі (120:117). Результат у Массачусетсі не змінив турнірного становища команд. "Селтікс" залишилися лідером Східної конференції НБА, а "Нікс" – на 7-й сходинці.

Сам Рендл провів на паркеті майже 37 хвилин. За цей час він встиг набрати 37 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Ці цифри зробили важкого форварда "Нікс" найрезультативнішим у матчі.

Хто такий Джуліус Рендл

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2014 обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" під 7-м номером.

У складі каліфорнійців провів три повні сезони. Перебрався до "Нью-Орлеана" в 2018 році, коли "Лейкерс" не підтвердили останній рік контракту форварда. Перед сезоном 2019/20 опинився у лавах "Нікс".

Гравець НБА, який досягнув найбільшого прогресу (2021) та учасник Матчу всіх зірок асоціації (2021). Рендл – ревний християнин. У коледжі перед кожним домашнім матчем "Вайлдкетс" він навідувався до командної каплиці.