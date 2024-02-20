Форвард "Миннесоты" с хет-триком в шайбопаде возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Миннесоты Уайлд" Йоэля Эрикссона Эка лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
27-летний швед сыграл заметную роль в голевой перестрелке с "Ванкувером" (10:7). Он забросил три шайбы и отдал три результативных передачи.
Эрикссон Эк взялся за дело под занавес первого периода, когда "Кэнакс" повели с голами Коула и Миллера. В контратаке "Уайлд" он перед воротами замкнул передачу Болди. Впрочем, "Ванкувер" с шайбами Петтерссона и Миллера (дважды) снова увеличил отрыв в счете.
В ответ Эриксон Эк проявил себя в качестве ассистента. Он помог отличиться Болди и Цуккарелло. На старте третьей 20-минутки скандинав после передачи последнего в большинстве сократил отставание до минимума (4:5). Впоследствии Капризов сравнял счет, а Эриксон Эк из центральной зоны впервые вывел "Миннесоту" вперед.
Дальше голепад продолжился. В составе хозяев отличились Росси и Капризов, а за гостей забили Задоров и Бессер. На финальных минутах "Уайлд" дважды расписались в пустых воротах усилиями Бродина (ассист Эрикссона Эка) и Капризова.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Виннипега" Шон Монахан и вингер "Детройта" Патрик Кейн. Первый оформил утешительный хет-трик в поражении от "Калгари" (3:6). В свою очередь второй отдал 800-й ассист в карьере в противостоянии с "Сиэтлом" (4:3 ОТ).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне вингер "Рейнджерс" Панарин возглавил тройку звезд дня с победной шайбой в дерби.
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