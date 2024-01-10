Форвард "Міннесоти" данком у силовому стилі декласував оборону "Орландо": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Досвідчений виконавець підкорив моментом у середині другої чверті протистояння з "Меджик". Він отримав передачу Конлі на вході до "фарби" та гігантськими кроками оформив слемданк із-під оборонця.

"Міннесота" стараннями Таунса та інших здобула впевнену перемогу (113:92). "Тімбервулвз" продовжують лідирувати в Західній конференції НБА. Натомість "Орландо" залишився на 8-й сходинці на Сході.

Саме Таунс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 28 очок, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. У грі форвард "Міннесоти" провів майже 34 хвилини.

Хто такий Карл-Ентоні Таунс

Уродженець Едісона (штат Нью-Джерсі), на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2015.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Тімбервулвз". Новачок року-2016, триразовий учасник Матчів усіх зірок (2018, 2019, 2022), переможець конкурсу триочкових під час зіркового вікенду-2022. У 2012 році почав захищати кольори батьківщини матері – Домініканської Республіки, з якою тоді ж тріумфував на Центробаскеті.

Сім родичів Таунса, зокрема і мати, померли від ускладнень COVID-19. Влітку 2020-го почав зустрічатися з моделлю і світською левицею Джордін Вудс. Брат останньої до річниці смерті матері баскетболіста написав її портрет.