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Форвард "Миннесоты" данком в силовом стиле деклассировал оборону "Орландо": момент дня в НБА

Орландо, Среда 10 января 2024 12:29
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Форвард "Миннесоты" данком в силовом стиле деклассировал оборону "Орландо": момент дня в НБА Фото: Карл-Энтони Таунс набрал 28 пунктов против "Меджика" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный исполнитель покорил моментом в середине второй четверти противостояния с "Меджиком". Он получил передачу Конли на входе в краску и гигантскими шагами оформил слеменданк из-под защитника.

"Миннесота" стараниями Таунса и других одержала уверенную победу (113:92). Тимбервулвз продолжают лидировать в Западной конференции НБА. "Орландо" остался на 8-й строчке на Востоке.

Именно Таунс стал самым результативным на паркете. Он набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. В игре форвард "Миннесоты" провел почти 34 минуты.

Кто такой Карл-Энтони Таунс

Уроженец Эдисона (штат Нью-Джерси), на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Тимбервулвз". Новичок года-2016, трехкратный участник Матчей всех звезд (2018, 2019, 2022), победитель трехочкового конкурса во время звездного уикенда-2022. В 2012 году начал защищать цвета родины матери – Доминиканской Республики, с которой тогда же триумфовал на Центробаскете.

Семь родственников Таунса, в том числе и мать, скончались от осложнений COVID-19. Летом 2020-го стал встречаться с моделью и светской львицей Джордин Вудс. Брат последней к годовщине смерти матери баскетболиста написал ее портрет.

К слову, украинец Лень приложился к разгрому "Детройта" на выезде.

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