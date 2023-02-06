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Форвард "Мемфіса" оформив сольний прохід у зоні "Торонто": момент дня в НБА

Фото: Джарен Джексон-молодший набрав 18 пунктів проти "Торонто" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Мемфіс Гріззліс" Джарен Джексон-молодший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний баскетболіст запам'ятався епізодом у третій чверті. Він отримав передачу перед лінією штрафних кидків і сміливо пішов під щит "Торонто Рапторз". Джексон-молодший обіграв двох оборонців і виконав слемданк.

Видовищний випад американця не врятував "Мемфіс" від домашньої поразки (103:106). Для "Гріззліс" ця невдача стала вже сьомою за десять останніх матчів регулярного чемпіонату. Теннессійці залишаються на 2-й сходинці Західної конференції НБА, а "Торонто" бореться за місце в плей-офф на Сході.

Сам Джексон-молодший провів у грі майже 32 хвилини. За цей час він набрав 18 очок і зробив 8 підбирань. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Мемфіса" Десмонд Бейн (26 пунктів).

Хто такий Джарен Джексон-молодший

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Мічиган Стейт Спартанс". На драфті НБА-2018 обраний "Мемфісом" під 4-м номером.

Проводить у складі "Гріззліс" п'ятий сезон. Восени 2021-го Джексон-молодший підписав 4-річний контракт із "Мемфісом" на 105 млн доларів. Потрапив у резервний список учасників Матчу всіх зірок-2023.

Батько форварда – Джарен Джексон. Він провів 13 сезонів під егідою асоціації та став чемпіоном НБА в 1999 році в лавах "Сан-Антоніо Сперз".

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