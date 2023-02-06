Форвард "Мемфиса" оформил сольный проход в зоне "Торонто": момент дня в НБА

23-летний баскетболист запомнился эпизодом в третьей четверти. Он получил передачу перед линией штрафных бросков и смело ушел под щит "Торонто Рапторз". Джексон-младший обыграл двух защитников и исполнил слэм-данк.

Зрелищный выпад американца не спас "Мемфис" от домашнего поражения (103:106). Для "Гриззлис" эта неудача стала уже седьмой за десять последних матчей регулярного чемпионата. Теннессийцы остаются на 2-й строчке Западной конференции НБА, а "Торонто" борется за место в плей-офф на Востоке.

Сам Джексон-младший провел в игре около 32 минут. За это время он набрал 18 очков и сделал 8 подборов. Самым результативным в поединке стал защитник "Мемфиса" Десмонд Бэйн (26 пунктов).

Кто такой Джарен Джексон-младший

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Стэйт Спартанс". На драфте НБА-2018 выбран "Мемфисом" под 4-м номером.

Проводит в составе "Гриззлис" пятый сезон. Осенью 2021 года Джексон-младший подписал 4-летний контракт с "Мемфисом" на 105 млн долларов. Попал в резервный список участников Матча всех звезд-2023.

Отец форварда – Джарен Джексон. Он провел 13 сезонов под эгидой ассоциации и стал чемпионом НБА в 1999 году в рядах "Сан-Антонио Сперз".