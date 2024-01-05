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Форвард "Колорадо" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Даллас, П'ятниця 05 січня 2024 10:29
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Форвард "Колорадо" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Нейтан Маккіннон (ліворуч) набрав три пункти проти "Старз" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив бомбардира "Колорадо Евеланш" Нейтана Маккіннона першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Лідер атак "Евеланш" доклався до непростої перемоги над "Далласом" на виїзді (5:4 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема і переможну в додатковій п'ятихвилинці, та відзначився результативною передачею.

У першому періоді команди обмінялися шайбами. Відкрив рахунок нападник "Старз" Дадонов, але Маккіннон швидко відновив паритет, проштовхнувши шайбу за лінію з "п'ятака". У другій же 20-хвилинці "Даллас" оформив два голи (Сегін, Павелскі), а "Колорадо" відповів лише шайбою Друана в більшості за участі героя дня.

У третьому періоді команди обмінялися ролями. Сегін відзначився вдруге за "Старз", але гості відповіли ще одним голом Друана та шайбою Рантанена. Довелося грати овертайм. А там "Евеланш" вибігли в контратаку 2 в 0, на фініші якої Маккіннон упевнено реалізував момент.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват і капітан "Піттсбурга" Сідні Кросбі. Перший з дублем шайб і одним асистом допоміг розгромити "Арізону" (5:1). Натомість нападник "Пінгвінз" закинув переможну шайбу та віддав 2 результативні передачі в перестрілці з "Бостоном" (6:5).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Колорадо&quot; з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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