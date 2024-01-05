Форвард "Колорадо" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Лидер атак "Эвеланш" приложился к непростой победе над "Далласом" на выезде (5:4 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке, и отметился результативной передачей.

В первом периоде команды обменялись шайбами. Открыл счет нападающий "Старз" Дадонов, но Маккиннон быстро восстановил паритет, протолкнув шайбу за линию с "пятака". Во второй же 20-минутке "Даллас" оформил два гола (Сегин, Павелски), а "Колорадо" ответил лишь шайбой Друана в большинстве с участием героя дня.

В третьем периоде команды поменялись ролями. Сегин отметился второй раз за "Старз", но гости ответили еще одним голом Друана и шайбой Рантанена. Пришлось играть овертайм. А там "Эвеланш" выбежали в контратаку 2 в 0, на финише которой Маккиннон уверенно реализовал момент.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват и капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Первый с дублем шайб и одним ассистом помог разгромить "Аризону" (5:1). Нападающий же "Пингвинз" забросил победную шайбу и отдал 2 результативные передачи в перестрелке с "Бостоном" (6:5).

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