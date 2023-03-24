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Форвард "Клівленда" оформив триочковий баззер у Нью-Йорку: момент дня в НБА

Фото: Айзек Окоро вирвав перемогу для "Кавальєрс" (si.com)
Автор: Антон Федорців

На верхній сходинці хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Клівленд Кавальєрс" Айзек Окоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець став головним героєм протистояння з "Брукліном". На фінальних секундах він отримав передачу від Леверта та з кута майданчика виконав влучний кидок на 3 очки. Хронометр зупинився на рубежі 0,7 секунди, тож часу відігратися "Нетс" не мали.

Завдяки виїзній перемозі (116:114) "Клівленд" упритул наблизився до здобуття путівки в плей-офф із 4-ї позиції Східної конференції НБА. Натомість "Бруклін" після п'яти поразок поспіль опустився на 7-ме місце.

Сам Окоро провів на паркеті майже півгодини. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 1 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Нетс" Мікел Бріджес (32 пункти).

Хто такий Айзек Окоро

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за "Оберн Тайгерс". Обраний "Клівлендом" під п'ятим номером драфту НБА-2020.

Контракт із "Кавальєрс" підписав у листопаді того ж року. Проводить третій сезон на професіональному рівні. Результативність та інші основні середні показники впродовж цього часу постійно падають.

Батьки Окоро переїхали з Нігерії. Перші кроки в баскетболі форвард зробив у місцевій церковній лізі.

До слова, напередодні оборонець "Портленда" Шарп класно замкнув аллей-уп проти "Юти".

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