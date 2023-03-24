RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Кливленда" оформил трехочковый баззер в Нью-Йорке: момент дня в НБА

Фото: Айзек Окоро вырвал победу для "Кавальерс" (si.com)
Автор: Антон Федорцив

На верхней строчке хит-парада лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Кливленд Кавальерс" Айзек Окоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец стал главным героем противостояния с "Бруклином". На финальных секундах он получил передачу от Леверта и с угла площадки выполнил точный бросок на 3 очка. Хронометр остановился на рубеже 0,7 секунды, так что времени отыграться у "Нетс" не было.

Благодаря выездной победе (116:114) "Кливленд" вплотную подошел к завоеванию путевки в плей-офф с 4-й позиции Восточной конференции НБА. "Бруклин" же после пяти поражений подряд опустился на 7-е место.

Сам Окоро провел на паркете около получаса. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 1 подбор и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал форвард "Нетс" Микел Бриджес (32 пункта).

Кто такой Айзек Окоро

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за "Оберн Тайгерс". Выбран "Кливлендом" под пятым номером драфта НБА-2020.

Контракт с "Кавальерс" подписал в ноябре того же года. Проводит третий сезон на профессиональном уровне. Результативность и другие основные средние показатели за это время постоянно падают.

Родители Окоро переехали из Нигерии. Первые шаги в баскетболе форвард сделал в местной церковной лиге.

К слову, накануне защитник "Портленда" Шарп классно замкнул аллей-уп против "Юты".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол