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Форвард "Кароліни" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Себастьян Ахо (в центрі) щойно оформив переможну шайбу (facebook.com/Hurricanes)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав альтернативного капітана "Кароліни Гаррікейнз" Себастьяна Ахо головною зіркою ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний фін став героєм домашнього поєдинку "Гаррікейнз". Він закинув переможну шайбу після нічиєї з "Лос-Анджелес Кінгз" в основний час.

Ахо реалізував більшість господарів льоду в останні 60 секунд додаткової п'ятихвилинки. "Кароліна" довго розігрувала комбінацію, поки Бернс не віддав поперечну передачу Ахо. Той із правої зони вкидання пробив голкіпера "Кінгз" Коплі.

Завдяки цьому успіху "Гаррікейнз" закріпилися в лідерах дивізіону Метрополітен. "Кароліна" набрала 74 очки. Натомість "Лос-Анджелес" втратив нагоду повернути лідерство в Тихоокеанському дивізіоні, де йде другим.

Доповнили топ-3 зірок центрфорварди "Оттави" Тім Штюцле та "Вашингтона" Євгєній Кузнєцов. Перший набрав 4 очки (2 шайби, 2 асисти) в принциповому протистоянні з "Монреалем" (5:4). Тим часом росіянин записав до свого активу результативну передачу та переможну шайбу в овертаймі проти "Коламбуса" (4:3).

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